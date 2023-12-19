Ece Ronay serbest kaldı! Eski eşinin işyerini kurşunlatmakla suçlanmıştı! 3 kişi tutuklandı!
İSTANBUL Pendik ve Kocaeli'de eski eşi Mehmet Bilir'e ait işyerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı.
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'nde işyerlerinin kurşunlanması ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ece Ronay'la birlikte 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Eski eşinin iş yerini kurşunlattığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay’ın, emniyette yöneltilen iddiaları reddederek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
Gözaltında verdiği ifadede söz konusu işyerlerine yönelik kurşunlama olayları ile herhangi bir ilgisinin olmadığını söylediği öğrenilen Ronay, iddiaları tümüyle reddettiği aktarıldı.