Ece Ronay doğum gününde kendine 2 milyon liralık araba aldı: Köpek gibi çalıştım
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, 23. yaş gününde kendine Range Rover marka cip satın aldı. Fiyatı 2 milyon TL olan aracı TikTok sayfasında paylaşmasının ardından sosyal medyada tepki alan Ece Ronay'a "Çalışıp da ne yaptın" yorumları yağdı.
Şovmen Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı olayla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Ece Ronay, doğum günü için kesenin ağzını açtı. Genç şarkıcı, 23'üncü yaş gününde kendine cip satın aldı. Ece Ronay'ın aldığı otomobilin fiyatı dudak uçuklattı!İşte detaylar...
Uzun süre magazin gündeminde ilk sıralarda yer alan Ece Ronay, son olarak lüks otomobiliyle gündem oldu. Ece Ronay, doğum gününden bir gün önce galeriye gitti ve kendine pahalı bir hediye aldı.
23 yaşındaki şarkıcının satın aldığı Range Rover marka arabanın fiyatının 2 milyon TL olduğu öğrenildi.
"Kendime doğum günü hediyesi olarak bu arabayı aldım
2021 model arabasını paylaşan Ronay, "Kendime doğum günü hediyesi olarak bu arabayı aldım. Bakın ne kadar güzel, ne kadar tatlı? Daha alalı yarım saat olmadı" ifadelerini kullandı.