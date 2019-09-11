Ece Önen'le ayrılmamıştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Ozan Güven'le el ele!

Geçtiğimiz hafta iki yıldır beraber olduğu Ece Önen ile görüntülenen Ozan Güven, ayrılık iddialarını yalanlamış, hala beraber olduklarını dile getirmişti ki Güven Arka Sokaklar'ın genç yıldızı Yüsra Geyik ile samimi bir şekilde görüntülendi.