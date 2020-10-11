Ece Gürsel 'bayıltıp sperm çalma' iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu! Ablası Burçe Gürsel ile ilgili bakın ne dedi
Etiler’de görüntülenen manken Ece Gürsel, ablası Burçe Gürsel'in sperm çalma iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.
Etiler’de görüntülenen manken Ece Gürsel, gazetecilerin sorularını cevapladı. İşlerinin pandemiden çok etkilendiğini açıklayan ünlü manken, ablası Burçe Gürsel hakkında çıkan ‘Sperm çalma’ iddialarına ilk kez yanıt verdi.
Pandemi sürecinde iyi olmaya çalıştığını belirten Ece Gürsel, “İşlerimiz ciddi anlamda etkilendi. Tiyatro devam ediyor, açık alanlarda oynuyoruz. Sahne için de açık yerlerde sahne almaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yıldırım Mayruk defilesini yaptık. Defileler yapılmaya çalışılıyor. Ama sıkıntılı tabii” dedi.
Ece Gürsel, ablası Burçe Gürsel hakkında çıkan 'sperm çalma' iddiasıyla ilgili “Benim üzerime vazife değil ablamın hayatıyla alakalı konuşmak. Gerekli açıklamayı zaten çocuklarının babası Rifat Sarıcaoğlu yaptı. Bu haberleri yapanları dava etmişler. Biz de çok gülerek ve eğlenerek okuyoruz haberleri. Bu haberlerin nereden çıktığını, kaynağını biliyoruz ama yapacak bir şey yok. Ablam çocuklarıyla mutlu. Önemli olan da bu bizim için.” dedi.
Ne olmuştu?: Ece Gürsel’in ablası Burçe Gürsel’in adı bir dönem Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı olan evli ve bir erkek çocuk sahibi Rıfat Sarıcaoğlu ile anılmaya başlamış ve kısa süre sonra da Gürsel’in hamile olduğu ortaya çıkmıştı.