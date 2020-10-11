Ece Gürsel 'bayıltıp sperm çalma' iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu! Ablası Burçe Gürsel ile ilgili bakın ne dedi

Ece Gürsel, ablası Burçe Gürsel hakkında çıkan 'sperm çalma' iddiasıyla ilgili “Benim üzerime vazife değil ablamın hayatıyla alakalı konuşmak. Gerekli açıklamayı zaten çocuklarının babası Rifat Sarıcaoğlu yaptı. Bu haberleri yapanları dava etmişler. Biz de çok gülerek ve eğlenerek okuyoruz haberleri. Bu haberlerin nereden çıktığını, kaynağını biliyoruz ama yapacak bir şey yok. Ablam çocuklarıyla mutlu. Önemli olan da bu bizim için.” dedi.