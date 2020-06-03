Ece Erken'in yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşi Benan'dan boşandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine daha önce boşanma belgesi sunduğunu iddia eden Ece Erken, ayrılığı açıklamanın ardından boşanma belgesini de paylaşıp, ''Eğer sahte bir belgeyse vicdanlarıyla herkesi baş başa bırakıyorum'' notunu yazdı.