Ece Erken'in yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşi Benan'dan boşandı
Ece Erken'in yaşadığı yasak aşkla gündeme gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan boşandı.
Ece Erken'in uğruna işinden olduğu yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 15 yıllık eşi, iki çocuğunun annesi Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan boşandı. Çift, dün akşam saatlerinde İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla resmen boşandı.
Sevgilisinin evine gidip araçlara zarar veren Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ilişkisini noktaladığını şöyle açıklamıştı:
“Herkes kendi önünü süpürsün. Ben hatalıydım, hatamdan döndüm. Hırsızlık yapmadım, dolandırmadım kimseyi sizler gibi. Bence aynaya bakın kendinizden utanın.”
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine daha önce boşanma belgesi sunduğunu iddia eden Ece Erken, ayrılığı açıklamanın ardından boşanma belgesini de paylaşıp, ''Eğer sahte bir belgeyse vicdanlarıyla herkesi baş başa bırakıyorum'' notunu yazdı.
Peki, neler olmuştu?
Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ece Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.