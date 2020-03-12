Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun karısı Benan paylaştı olay görüntü
Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun karısı Benan Mahmutyazıcıoğlu, Instagram hesabından olay bir görüntü paylaştı. İddiasına göre Ece Erken, evlerinin önüne kadar gelip arabalarına zarar verip gitti.
Geçtiğimiz hafta Ece Erken'in yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile beraberliği ortaya çıkınca ortalık fena karışmıştı. Fikret Orman'ın başkanlık döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Benan Mahmutyazıcıoğlu ile 15 yıldır evli olması skandalı herkes tarafından konuşuldu.
Erken'in sevgilisinin eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, ilişkiyi duyar duymaz boşanma davası açmış, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise boşanma davasının Ece Erken ile alakalı olmadığını iddia etmişti. Son olarak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medyada yer yerinden oynadı.
Instagram hesabından Ece Erken hakkında tedbir kararı aldığını duyuran Benan Mahmutyazıcıoğlu, bir de olay bir video paylaştı. Videoyu görenlerin ağzı açık kaldı.
''Allah düşmanın bile şereflisini nasip etsin'' diyerek kendisini eleştirenlere ateş püsküren Ece Erken'in bir gece Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun evinin kapısının önüne gelerek arabaların dikiz aynalarını kırdığını iddia ettiği bir video paylaştı.