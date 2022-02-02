'Ece Erken'in kalbi durabilir' Seren Serengil açıkladı! Nihat Doğan'dan Fatih Sipahi bombası
Ece Erken'in son durumuna ilişkin açıklama yapan Seren Serengil, doktorun ünlü sunucunun ilaç kullanımından dolayı kalbinin durabileceğini söylediğini aktarırken, Nihat Doğan Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Ece Erken'i resmen bombaladı!
Ece Erken eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından zor günler geçiriyor. Seren Serengil, eşinin ölümüyle yıkılan Erken'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Serengil, doktorunun Erken'e uyurken kalbi durabilir diye ilaç almayı yasakladığını söyledi. Öte yandan, Flash Tv'de Al Sana Haber programının yorumcularından Nihat Doğan, Ece Erken'e Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında çok konuşulacak sözler sarfetti; "Ganimeti paylaşamadılar mesele bu, Ece erken top çevirme bizi aydınlat" diye çıkıştı.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcoğlu, geçtiğimiz günlerde Yeşilköy'deki balıkçıda silahlı saldırıya uğramış ve kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısı olduğu belirtilen şahıslar kısa sürede yankılanırken, olayın nedeni hakkında tartışmalar ise devam ediyor. Son olarak Beşiktaş'ın eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin yankıları sürüyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından 11 şüpheli yakalandı. 11 şüphelinin bugün ek gözaltı süresi cuma gününe kadar uzatıldı.
Öte yandan sunucu Ece Erken eşinin ölümüyle adeta yıkıldı. Günlerdir gözyaşı döken Erken'in ilaçlar ayakta durmaya çalıştığı iddia edildi.
"Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim"
Eşini kaybettikten sonra büyük bir üzüntü yaşayan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı dökmüştü. Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında Ece Erken ile ilgili yeni gelişmeleri anlattı.