Ece Erken'in ifşa ettiği boşanma belgesi sahte çıktı başı belaya girdi
15 yıldır Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan Ece Erken'in yayımladığı boşanma belgesinin sahte olduğu ortaya çıktı. Avukat Burak Bayram, Erken'in paylaştığı belgenin sahte olduğunu söyleyerek suç duyurusunda bulundu.
Ece Erken'in bir süredir aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hala evli olması magazin gündemini birbirine katmış, skandallar arka arkaya gelmişti. Ece Erken'in olaylarında sular hala daha durulmadı. Erken, bugün Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanma belgesini yayımladı.
Bunun üzerine ilişkiye başlamadan önce Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine verdiği boşanma belgesini paylaşan Erken, evli biriyle ilişki yaşamadığını göstermek istedi. Ancak Erken'in paylaştığı belge sahte çıktı.
Instagram hesabından "Herkes kendi önünü süpürsün. Ben hatalıydım hatamdan döndüm. Hırsızlık yapmadım, dolandırmadım kimseyi sizler gibi. Bence aynaya bakın kendinizden utanın" diyen Ece Erken ilişkisini bitirdiğini söyledi.
Erken, daha sonra Şafak-Benan Mahmutyazıcıoğlu çiftinin boşanma dilekçesini paylaştı. Bu belgeyle evli biriyle ilişki yaşamadığını ispatlamak isteyen Erken'in dilekçesinin gerçek olmadığı tespit edildi.