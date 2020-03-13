Ece Erken'in evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu karısı Benan'a meydan okudu

Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise açıklamalarıyla olay yarattı. İşte Mahmutyazıcıoğlu'nun açıklamaları:

Kimi ne ilgilendiriyor: ''Bu bir gönül ilişikisi, kimseye yakalandığım, ettiğim yok bir ilişki yaşıyoruz bunun bir bedeli varsa ödemeye razıyım suçluysam üstlenirim pişman değilim arkasındayım. Kimi ne ilgilendiriyor.''