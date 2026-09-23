Ece Erken'in başı dertten kurtulmuyor! Oğlunun başına gelenler...
Ünlü sunucu Ece Erken yurt dışına taşınmaya karar vermişti. Sabah saatlerinde oğlu Eymen’in okulda yaşadığı kaza sonrası hastaneye kaldırıldığını duyurdu. İşte Ece Erken'in oğlunun son durumu...
Ünlü sunucu Ece Erken, oğlu Eymen’in okulda yaşadığı kaza sonrası hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Sabah saatlerinde oğlunun boyun bölgesine darbe aldığını öğrenen Erken, spora gitmek üzereyken hastaneye yöneldi. Sosyal medya hesabından haberi paylaşan Erken, "Spora niye hastaneye kısmet. Eymen arkadaşından boynuna uçan tekme yemiş" ifadelerini kullandı.
Ünlü sunucu Ece Erken, oğlu Eymen'in yaşadığı talihsiz olay nedeniyle hastaneye gitti. Sabah saatlerinde oğlunu okula gönderdikten sonra spor yapmaya hazırlanan Erken, aldığı haber üzerine soluğu hastanede aldı. Erken, sosyal medya paylaşımında Eymen'in bir arkadaşından boyun bölgesine tekme aldığını belirtti.
SPORA GİDECEKTİ, HASTANEYE KOŞTU
Ece Erken'in günü hiç beklemediği bir haberle değişti. Oğlunu okula gönderdikten sonra spor yapmak için hazırlanan Erken, Eymen'in yaşadığı kazayı öğrenince hastaneye gitti.
Hastaneden bir fotoğraf paylaşan Erken, yaşananları takipçilerine kısa ve dikkat çeken bir ifadeyle duyurdu.
“EYMEN ARKADAŞINDAN BOYNUNA UÇAN TEKME YEMİŞ”
Erken, paylaşımında, “Spora niye hastaneye kısmet. Eymen arkadaşından boynuna uçan tekme yemiş” ifadelerini kullandı.
Ünlü sunucunun bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti. Eymen'in sağlık durumunu merak eden çok sayıda kişi Erken'e geçmiş olsun mesajları gönderdi.
“EYMEN ARKADAŞINDAN BOYNUNA UÇAN TEKME YEMİŞ”
Erken, paylaşımında, “Spora niye hastaneye kısmet. Eymen arkadaşından boynuna uçan tekme yemiş” ifadelerini kullandı.
Ünlü sunucunun bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti. Eymen'in sağlık durumunu merak eden çok sayıda kişi Erken'e geçmiş olsun mesajları gönderdi.