MAGAZİN

Ece Erken'den Esra Ezmeci'ye şaşırtan soru! "Popo protezin yok mu? Yemin et!"

Ece Erken'den Esra Ezmeci'ye şaşırtan soru! "Popo protezin yok mu? Yemin et!"

Klinik psikolog ve sosyal medya fenomeni Esra Ezmeci, son dönemde cinsellik danışmanlığı kadar dikkat çeken kalça yapısıyla magazin dünyasını sallamaya devam ediyor. "Kalça estetiği yaptırdı" iddiaları üzerine Ece Erken'in sunduğu Gel Konuşalım programına konuk olan Ezmeci, kalçasının doğal olduğuna sunucuları ikna etmeye çalışırken ortaya ilginç anlar çıktı.

Klinik psikolog ve sosyal medya fenomeni Esra Ezmeci, son dönemde cinsellik sorularına verdiği yanıtların yanında fiziğiyle de gündeme geliyor. Son görüntüsüyle dikkat çeken Esra Ezmeci'nin kalça estetiği yaptırdığı iddia edilmiş ancak ünlü sunucu bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti. 

"DİREKT KALÇAMDAN KİLO ALIYORUM"

'Kalça estetiği yaptırdı' iddialarıyla konuşulan Ezmeci, "Üst tarafım zayıftır al tarafım kilolu. İki kilo bile alsam direkt kalçamdan kilo alıyorum ya da basenlerimden" açıklamasıyla gündem olmuş ancak kimseyi ikna edememişti.

Esra Ezmeci son olarak Gel Konuşalım programına konuk oldu. Burada da sunucuları iknaya çalışan Ezmeci'ye Ece Erken, kalçasında protez olmadığına dair yemin ettirmeye çalıştı.

Ece Erken'in sorusu üzerine Ezmeci "Ben ergenlik döneminden beri hafif kiloluyum, kalçamızdan kilo alıyoruz ailece. Bu estetik ameliyatlar gündeme gelince herkes böyle kalça yaptırmaya başladı. Öyle olunca benim de estetikli olduğum düşünüldü" desede inandıramadı.

BİR TÜRLÜ İKNA OLMADI

Bu yanıt üzerine ikna olmayan Ece Erken, "Popo protezin yok mu? Yemin et" diyerek masanın altına eğilip "ayağın yerde mi?" diye sordu. Bu ilginç anlarda Ezmeci ise "Yerde yerde. İhtiyacımız olmadı" dedi.

Ece Erken'in eğilip bakma anı ve yemin ettirme çabası, anında X (Twitter) ve Instagram'da trending topic oldu. Kullanıcılar, "Esra Ezmeci popo protezi" aramalarıyla videoyu milyonlarca kez izledi. Programın bu bölümü, magazin haberlerinin en çok konuşulanları arasına girdi.

