Ece Erken'den eski kayınbiraderi hakkında şok iddia! Sahte imza ile...
Oyuncu, sunucu olarak hafızalara kazınan Ece Erken geçtiğimiz aylarda avukat eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybetmişti. Eşinin ölümünün ardından kayınbiraderi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini ileri söylemişti. Yeni bir iddia ile gündeme damga vuran Erken eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını ifade etti.
Sunuculuk kariyerinin yanı sıra oyunculukta da başarıyı yakalayan, güzelliği ile mest eden Ece Erken geçtiğimiz aylarda eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu kaybetmiş, derin üzüntüsüyle sarsılmıştı. Eski kayınbiraderi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini ileri söyleyen Erken, basın mensuplarına "Korumayla gezmiyorum" demişti. Sular durulmazken, Erken eski kayınbiraderi için şok iddiada bulundu. Yeni bir iddia ortaya atan ünlü sunucu, bu kez eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını ifade etti. İşte haberin detayları...
Geçtiğimiz ocak ayında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken, Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini ileri sürmüştü.
Ece Erken, eşinin ölümünün ardından kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü eski kayınbiraderiyle bir kez daha karşı karşıya geldi. Erken, Celal Mahmutyazıcıoğlu’nun sahte imzayla hayat sigortasından para almaya çalıştığını öne sürdü.
Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını da öne sürdü ve şöyle seslendi...