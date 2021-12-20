Ece Erken'den 'dolar' ve 'zam' yorumu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Ece Erken dolar ve euro kuruna son durumuna ilişkin yaptığı 'ekonomi' yorumuyla sosyal medyayı şaşırttı. Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Erken, 'Neden her şeye zam geliyor' diye sorguladı.
Dolar ve euro kurunun Türk Lirası karşısındaki yükselişiyle beraber değişen ekonomik dengeler her kesimden vatandaşın dilinde... Sosyal medyada ülkenin ekonomik gündemine ilişkin birbiri ardında paylaşımlar yapılıyor. Dolar ve euronun durdurulamayan yükselişine gelen dikkat çekici yorumlardan biri de ünlü sunucu Ece Erken'in oldu... Erken, Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek hayat pahalılığına ve dolar kuruna ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Ünlü sunucu Ece Erken, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek yükselen döviz kuru ile ilgili tepkisini dile getirdi.
"Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'dolarla ne işiniz var' diyor, peki o zaman..."
Ece Erken kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'dolarla ne işiniz var' diyor, peki o zaman neden her şeye zam geliyor? Tamam doların 17 TL olmasından bize ne, neden zam? Kiralara, evlere, motorine, akaryakıta, telefona bile... Biz dolar kazanmıyoruz" sözlerini kullandı.
"42 bin TL bir telefon fiyatı"
Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek artan döviz kuruyla ilgili açıklamalar yapıp tepkisini dile getiren Ece Erken şöyle devam etti:
"42 bin TL bir telefon fiyatı.. En basitinden Zara oldu Beymen.. Biz zaten ülke olarak olduk outlet..