Ece Erken'den 'dolar' ve 'zam' yorumu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'dolarla ne işiniz var' diyor, peki o zaman..."

Ece Erken kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'dolarla ne işiniz var' diyor, peki o zaman neden her şeye zam geliyor? Tamam doların 17 TL olmasından bize ne, neden zam? Kiralara, evlere, motorine, akaryakıta, telefona bile... Biz dolar kazanmıyoruz" sözlerini kullandı.