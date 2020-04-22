Ece Erken'den Benan Mahmutyazıcıoğlu'na büyük şok! İddialara sert çıktı

Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşkları gündeme bomba gibi düşen ve geçtiğimiz günlerde de ayrıldığını duyuran Erken, hakkında çıkan bir iddia ile deliye döndü. Önceki günlerde basın muhabirlerine bundan sonra adalet konuşacak diyen Erken, yeni bir iddia ile magazin gündemine oturdu.