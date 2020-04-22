Ece Erken'den Benan Mahmutyazıcıoğlu'na büyük şok! İddialara sert çıktı
Söylemezsem Olmaz'ın eski sunucusu Ece Erken, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamış, geçtiğimiz günlerde de ilişkisine nokta koydu. Fakat Benan Mahmutyazıcıoğlu'na sahte hesaptan mesaj attığı söylenilen Erken, soluğu mahkemede aldı.
Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşkları gündeme bomba gibi düşen ve geçtiğimiz günlerde de ayrıldığını duyuran Erken, hakkında çıkan bir iddia ile deliye döndü. Önceki günlerde basın muhabirlerine bundan sonra adalet konuşacak diyen Erken, yeni bir iddia ile magazin gündemine oturdu.
"Sahte hesaptan mesaj mı attı?": Çıkan haberlere göre, ‘Zamasalak' isimli sahte bir Instagram hesabı, Benan Mahmutyazıcıoğlu’na “Ezik, silik! Soyadını sil ulan utanmaz. Adam seni istemiyor.” diye mesajlar gönderdi. Benan Mahmutyazıcıoğlu ise mesajları ifşa ederek, “Fake hesap engellemekten usandım. Bana uzak Allah’a yakın” cümlelerini kullandı.
Bu hesap üzerinden ayrıca Ece Erken’e ait görüntülerin yer almasından sonra, hesabı Erken’in açtığı iddia edildi. Ece Erken ise konuyla ilgili açıklamada bulundu.
"Mahkemeden karar çıktı": Bu iddialar sonrası sosyal medya hesabından çok sert açıklamalarda bulunan ünlü sunucu, Instagram hesabından paylaştığı mahkeme kararıyla Benan Mahmutyazıcıoğlu'na uzaklaştırma kararı aldı.