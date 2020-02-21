Ece Erken'de o akıma uydu BungeeGYM yaptığı anları paylaştı!
Ünlü sunucu Ece Erken Instagram hesabından BungeeGYM yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Bu spora başlayalı iki hafta olduğunu ve çok eğlendiğinide ekledi.
Sunucu Ece Erken hızla yayılmakta olan 'BungeeGYM' sporunu yapmaya başladı. İki haftadır, hocası ile birlikte çalışan Ece Erken sosyal medyadaki paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini topladı. Asılı olduğu iple hareketler yapan Ece, spor salonunda çektirdiği fotoğrafları paylaştı ve övgü dolu yorumlar aldı.
''Nasıl iyi geldi anlatamam'': Ece Erken paylaşımının altına, " 2. haftam ve hocalarımla çooook eğlenerek çalışıyoruz. Beni çok yoruyorlar, daha iyi olayım diye, daha sağlıklı olayım diye... Bu sene pek dikkat etmemiştim kendime. Nasıl iyi geldi anlatamam. Bugün BungeeGYM yaptık. Bakın nasıl çalışıyorum, eleştirecek şey bulamayın diye" ifadelerini kullandı.
BungeeGYM nedir?: Macera severlerin, popüler tercihi Bungee Jumping kaslarını güçlendirirken; dans etmeyi ve havada uçmayı sevenlere yepyeni bir antrenman şekliyle ilham veriyor ve tüm bunları yaparken eğlence ve egzersizi bütünleştiriyor.
Ece erken kimdir? : Ece Erken Sabah Şekerleri programıyla tanınmıştı. Çorlu doğumlu olsa da Ece Erken baba tarafından aslen Samsunlu. 11 Mayıs 1978 tarihinde Çorlu'da doğan Ece Erken, subay babası sebebiyle Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı.