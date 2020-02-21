Ece Erken'de o akıma uydu BungeeGYM yaptığı anları paylaştı!

''Nasıl iyi geldi anlatamam'': Ece Erken paylaşımının altına, " 2. haftam ve hocalarımla çooook eğlenerek çalışıyoruz. Beni çok yoruyorlar, daha iyi olayım diye, daha sağlıklı olayım diye... Bu sene pek dikkat etmemiştim kendime. Nasıl iyi geldi anlatamam. Bugün BungeeGYM yaptık. Bakın nasıl çalışıyorum, eleştirecek şey bulamayın diye" ifadelerini kullandı.