Ece Erken'de abonelik sistemini açtı! Ünlü sunucunun kazancı olay oldu...
|
Ece Erken, abonelik sistemi üzerinden 2 biden fazla aboneye ulaştı. Ünlü sunucunun bu modelle bir gün dolmadan 100 bin TL gelir elde ettiği iddia ediliyor.
Ece Erken, abonelik sistemiyle hayranlarına özel içerikler sunuyor. Sunucunun aylık abonelik ücreti 39,99 TL olarak belirlenmiş durumda.
14
Mevcut abone sayısı 2 bini geçen Erken'in bu gelir modelinden günlük yaklaşık 100 bin TL kazanabileceği konuşuluyor.
24
Ünlü sunucu şimdiden abonelerine özel 6 paylaşım yaptı.
34
ÜNLÜLERE ARTIK ABONELİK BAŞLATILIYOR
Şeyma Subaşı, Melek Mosso gibi isimlerin Instagram'da abonelik sistemi başlatması dikkat çekmişti.
44