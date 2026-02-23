BIST 14.054
Ece Erken'de abonelik sistemini açtı! Ünlü sunucunun kazancı olay oldu...

Ece Erken, abonelik sistemi üzerinden 2 biden fazla aboneye ulaştı. Ünlü sunucunun bu modelle bir gün dolmadan 100 bin TL gelir elde ettiği iddia ediliyor.

Ece Erken'de abonelik sistemini açtı! Ünlü sunucunun kazancı olay oldu... - Resim: 1

Ece Erken, abonelik sistemiyle hayranlarına özel içerikler sunuyor. Sunucunun aylık abonelik ücreti 39,99 TL olarak belirlenmiş durumda.

Ece Erken'de abonelik sistemini açtı! Ünlü sunucunun kazancı olay oldu... - Resim: 2

Mevcut abone sayısı 2 bini geçen Erken'in bu gelir modelinden günlük yaklaşık 100 bin TL kazanabileceği konuşuluyor.

Ece Erken'de abonelik sistemini açtı! Ünlü sunucunun kazancı olay oldu... - Resim: 3

Ünlü sunucu şimdiden abonelerine özel 6 paylaşım yaptı.

Ece Erken'de abonelik sistemini açtı! Ünlü sunucunun kazancı olay oldu... - Resim: 4

ÜNLÜLERE ARTIK ABONELİK BAŞLATILIYOR

Şeyma Subaşı, Melek Mosso gibi isimlerin Instagram'da abonelik sistemi başlatması dikkat çekmişti.

