Ece Erken yine mesajları ifşa etti bu sefer ev sahibiyle kira tartışması yaptı

Ece Erken, bu kez de ev sahibiyle kira tartışması yaparak gündeme geldi. Kirasının 12.500 olduğu bir de bu kira bedelinin üzerine 3600 TL aidat ödediği evinin kirasını geciktiren Ece Erken, birçok tartışmasında olduğu gibi yine kendisini aklamak için mesajları ifşa etti.