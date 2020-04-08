Ece Erken yine mesajları ifşa etti bu sefer ev sahibiyle kira tartışması yaptı
Ece Erken, yine Twitter'da TT listesine girmeyi başardı. Bu kez ev sahibiyle kira tartışması yapan Ece Erken, yine mesajları sosyal medya hesabından ifşa etti.
Ece Erken, bu kez de ev sahibiyle kira tartışması yaparak gündeme geldi. Kirasının 12.500 olduğu bir de bu kira bedelinin üzerine 3600 TL aidat ödediği evinin kirasını geciktiren Ece Erken, birçok tartışmasında olduğu gibi yine kendisini aklamak için mesajları ifşa etti.
Ev sahibinin kirayı hatırlatmasına tepki göstererek ev sahibi ile olan mesajlarını yayımlayan Ece Erken, kirayı 2 gün geciktirdiğini iddia ederek "Aidat 3600 TL artı kira 12.500 TL, bu paraya villada kalırdım. Sonuçta korona var, kimse çalışmıyor" savunması yaptı.
Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibiyle yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hocam herkes evde kalıyor çalışmıyor da ben de alacağım kiraları alamıyorken ev sahibim bana bu mesajı atıyorsa ne yapacağız? Benim 3 evim var, 2'sinden bu ay kira gelmedi, utandım söylemedim" dedi.
Erken, tweetine gelen yorumlar üzerine de "Sizce ben ödemez miyim? Tabii ki ödeyeceğim, durumum var, ya durumu olmayıp bu baskıyı yiyenler? Hep kendinizi düşünmeyin olur mu? Bu attığım tweet herkese" diye yazdı.