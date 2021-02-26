Ece Erken yeni mesleğini pek sevdi Söylemezsem Olmaz'dan ayrılmıştı
Yasak aşkı yüzünden Söylemezsem Olmaz programından ayrılmak zorunda kalan Ece Erken, yeni işini sevdiğini dile getirdi.
Bircan Bali ile sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Ece Erken, sosyal medya platformu olan YouTube'a hızlı bir giriş yapmıştı. Yeni hayatında yeni kararlar alan Erken, sarı saçlarına veda etmiş, imajını da değiştirmişti.
Sunucu Ece Erken, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. YouTube kanalında sevenleriyle buluşan Erken, "Keyifli bir süreçten geçiyorum" dedi.
Ece Erken, şu açıklamalarda bulundu:
"Şu sıralar sürecin çok başındayız. Ama aldığımız tepkiler ve geri dönüşler açıkçası beni çok mutlu ediyor. Elbette eleştirilerde oluyor fakat yapıcı olduğu ve hakaret içermediği sürece her zaman eleştiriye açık biriyimdir. Genel olarak tepkiler olumlu olduğu içinde çok mutlu ve çok keyifli bir süreç yaşıyorum şu anda."
Öte yandan yasak ilişkisi yüzünden Beyaz TV'deki işinden ayrılmak zorunda kalan Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu için yapmadığını bırakmadı fakat ayrılıktan kaçamadı.