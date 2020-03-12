Ece erken video görüntüleri olay! Sevgilisinin karısı Benan paylaştı

Erken'in sevgilisinin eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, ilişkiyi duyar duymaz boşanma davası açmış, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise boşanma davasının Ece Erken ile alakalı olmadığını iddia etmişti. Son olarak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medyada yer yerinden oynadı. Instagram hesabından Ece Erken hakkında tedbir kararı aldığını duyuran Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken'in gece yarısı gizlice evlerine geldiği görüntüleri yayınladı.