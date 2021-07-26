Ece Erken ve eşi Mahmut Yazıcıoğlu 19 bin liralık hesap ücretine isyan edince kavga çıktı!

Ece Erken ile eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün gece yakın dostlarıyla Bodrum'da Yıldız Tilbe'nin sahneye çıktığı mekana gitti. Hem servisten hem de gelen 19.250 TL hesaptan rahatsız olan Mahmut Şafak Yazıcıoğlu, ödemeyi yaptıktan sonra işletmeciye "Bu milleti dolandırmak değil mi" diye sitem sitem edince gerginlik çıktı