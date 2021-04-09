Ece Erken 'Tefeciye bulaştım' deyip ünlülerden para istedi cevaplar bomba
YouTube kanalında ünlü arkadaşlarından Ece Erken, 'Tefeciye bulaştım' diyerek para istedi. Safiye Soyman, verdiği cevapla olay oldu.
Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz adlı programdan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile o dönem yasak aşk yaşadığı için ayrılmak zorunda kalan Ece Erken, YouTube'a adım attı. Kendisine YouTube kanalı açan Erken, videolarını yayımlamaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile video çeken Erken, bu sefer de ünlü isimleri arayıp para istedi.
Videoda ilk Arto'yu arayan Erken, "Acil paraya ihtiyacım var karakoldayım. Bana 5 bin TL gönderir misin" dedi. Erken'in isteği karşısında şoke olan Arto ise "Hesap numaranı gönder hemen atayım" dedi.
Bunun üzerine şarkıcı Safiye Soyman'ı arayan Erken 10 bin TL istedi. Üzerinde nakit olmadığını söyleyen Soyman ise hemen yanındaki arkadaşların isteyerek Erken'e geri döneceğini söyledi.