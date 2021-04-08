Ece Erken 'Tefeciye bulaştım' deyip Safiye Soyman'dan para istedi cevabı bomba

Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz adlı programdan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile o dönem yasak aşk yaşadığı için ayrılmak zorunda kalan Ece Erken, YouTube'a adım attı. Kendisine YouTube kanalı açan Erken, videolarını yayımlamaya başladı.