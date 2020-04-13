Ece Erken Seren Serengil'in eşi Yaşar İpek hakkındaki itiraflarıyla olay oldu!
Ece Erken, Seren Serengil'in boşanma aşamasında olduğu eşi Yaşar İpek hakkındaki itiraflarıyla gündem oldu.
Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında Ece Erken'in ardından sunuculuğa başlayan Seren Serengil, programın eski sunucusunun gündeme bomba gibi düşen evli ve iki çocuk babası, eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan tartışmalı birlikteliğini yorumladı.
Serengil'in açıklamalarından sonra bazı sosyal medya hesaplarından, bir dönem Ece Erken'in sunucusu olan programa, Yaşar İpek ve Seren Serengil'in konuk olduğu anlar yayımlandı. Yaşar İpek ile Ece Erken'in göz göze geldiği anlar dikkat çekti. İkilinin uzun uzun birbirine baktığı görüldü.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra Ece Erken, sosyal medya hesabı Instagram'dan sayfasından yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı.
"Ece Erken: Oyuna gelmedim": Yaşar İpek'in, Seren Serengil çocuğunu düşürdüğü zamanlarda kendisine mesaj attığını söyleyen Ece Erken, şunları söyledi: