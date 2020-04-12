Ece Erken Seren Serengil'den boşanan Yaşar İpek hakkında itirafları olay oldu!

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında Ece Erken'in ardından sunuculuğa başlayan Seren Serengil, programın eski sunucusunun gündeme bomba gibi düşen evli ve iki çocuk babası, eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan tartışmalı birlikteliğini yorumladı.