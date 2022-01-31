'Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısı Serkan Dakman ile tatile gitti Seccad yeşil'i tanıyor' iddiası

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde dikkat çeken Ece Erken iddiası... Ünlü avukat İstanbul Bakırköy'de silahlı saldırıda Kadir Yasak tarafından vurularak öldürülmesinin ardından failler bir bir yakalanırken, eşi Ece Erken de Mahmut Yazıcıoğlu’nun ardından, sosyal medya hesabından bazı bilgiler ve isimler vererek paylaşımlar yaptı. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin failleri Kadir Yasak ve Ali Yasak ile birlikte toplam 9 kişi, 19 adrese yapılan baskınla yakalandı. Firari Seccad Yeşil ve Serkan Dakman için de sürek avı başlatıldı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Seccad Yeşil'in, Mahmutyazıcıoğlu'nun Ece Erken ile evlendiği gün yaptığı 'Allah büyük' paylaşımı gündeme bomba gibi düştü ve bu paylaşımın ortaya çıkmasının ardından çok konuluşacak bir iddia daha gündeme geldi. Ece Erken’in yaptığı bir diğer paylaşımda katil zanlısı Seccad Yeşil’in olayın yaşandığı gece Fatih Sipahi’nin evinde kaldığı iddiasında adı geçen Fatih Sipahi’nin sosyal medyadan yaptığı açıklama ise yeri yerinden oynattı!