'Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 40'ını çıkaramaz' Seren Serengil'den korkutan iddia!

Eşi Şafak Mahmuyazıcıoğlu'nun İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında, alacak-verecek tartışmasının ardından silahlı saldırıya uğrayacak hayatını yitirmesinin ardından Ece erken zor günler geçiriyor. Ece Erken'in daha önce görev aldığı Beyaz Tv'deki magazin programındaki arkadaşları Bircan Bali ve Seren Serengil, ünlü sunucunun son durumuna ilişkin korkutan açıklamalarda bulundu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu için Hz Yıuşa Camii'nde mevlit okutan Ece Erken'in yanında olan Seren Serengil, Ece Erken'in son durumuna ilişkin sevenlerini çok üzecek bir açıklama yaptı. Ece Erken'in bu ruh haliyle giderse eşinin 40'ını çıkaramayacağını söyleyen Seren Serengil, kullandığı ilaçların Ece Erken'i hasta edeceğini söyledi.