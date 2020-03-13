Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu kavgası! Kerimcan Durmaz Reynmen hamleleri

"Dinime küfür eden müslüman olsa": Ece Erken, bu sözler sonrası eski Beşiktaş yöneticisi, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk skandalı patladı. Bunun üzerine Reynmen, "Birisi bana canlı yayına bağlanmak için para teklif eden sözde bir ilahiyatçı, diğerleri ise geçmişleri pek de temiz olmayan iki sözde insan... Dinime küfür eden müslüman olsa... Çok sevdiğim bir söz vardır ilk taşı günahsız olanınız atsın" dedi.