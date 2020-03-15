Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkına Tuğba Ekinci'den olay destek!
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşinin aracının camlarını kırdığı videosu gündeme bomba gibi düşmüş, Erken, Beyaz TV'deki programından ayrılmak zorunda kalmıştı. Ece Erken'e bir sürpriz destek şarkıcı Tuğba Ekinci'den geldi.
Zaman zaman olay sözleriyle çıkış yapan şarkıcı Tuğba Ekinci, Defne Samyeli'den ayrılıp, oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan komedyen Cem Yılmaz hakkında, "Güzelim kadınlar bunun neyine giderler? Yüzü alkolden kırmızı turşu olmuş" açıklamasıyla eleştiride bulunmuştu.
Ünlü şarkıcı magazin gündeminden bir kez daha geri almadı ve Ece Erken meselesi hakkında konuştu. Ekinci, eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan Ece Erken'e destek çıktı. Şarkıcı şu sözlerle desteğini açıkladı:
"Ece Erken dünya tatlısı insandır arada olur öyle aşk hikayeleri bence karşı taraf daha tehlikeli ikisi de gururlu olduklarına eminler mi benim arkadaşım delikanlı gibi kırıp dökmüş ne var yani..."
Beyaz Tv'de Söylemezsem Olmaz programında Birca Bali ile beraber sunuculuk yapan Ece Erken, çıkan görüntüler sonrası programdan ayrıldığını açıkladı.