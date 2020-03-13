Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkına Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan olay ifşa!
TV sunucusu Ece Erken ve yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu arasında gerilim üst düzeye çıktı. Bir televizyon kanalına konuşan Yazıcıoğlu, olay yaratacak açıklamalar geldi.
Magazin gündemine bomba gibi düşen Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu arasında sular durulmuyor. 2. Sayfa programında Müge ve Gülşen'e konuşan Benan Mahmutyazıcıoğlu, gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanma davası süren eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu sosyal medya hesabından aracının camlarını kıran bir kadınının videosunu paylaştı. O görüntüdeki kadının Ece Erken olduğu ortaya çıkması gündeme oturdu.
Günlerdir konuşulan bu konu üzerine Şafak Mahmutyazıcıoğlu, bu sabah katıldığı Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz'da Ece Erken'i savundu ve araçların zarar görmesini bir anlık çocukça sinirlenip yaptığını belirterek bütün suçu üstüne aldığını ifade etti.
Ünlü sunucu Ece Erken, bu sabah programına katılıp sadece 10 dakika kalarak bir süre tatile çıkacağını söyledi.