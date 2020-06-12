Ece Erken resmi belgede sahtecilik suçuyla savcılığa şikayet edildi!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla evliyken ilişki yaşayan Ece Erken, resmi belgede sahtecilik suçuyla savcılığa şikayet edildi.
Ece Erken'in başı dertten kurtulmuyor. Yaşadığı yasak aşkın olumsuz etkileri hala sürüyor. Eski sevgilisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıllık evli ve iki çocuk babası olmasıyla uzun bir süre magazin gündeminde konuşulan Ece Erken, bu kez resmi belgede sahtecilikle suçlanıyor.
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Ece Erken, kişisel sosyal medya hesabından, Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen, eşi Benan Mahmuyazıcıoğlu'yla boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı.
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Günaydın'da yer alan habere göre, Ece Erken, tarafından paylaşılan karar sonrası, kararın sahibi İstanbul Aile Mahkemesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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Mahkemece savcılığa gönderilen ihbar yazısında; Erken'in resmi belgede sahtecilik yaptığı kaydedildi.
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