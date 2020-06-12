Ece Erken resmi belgede sahtecilik suçuyla savcılığa şikayet edildi!

Ece Erken'in başı dertten kurtulmuyor. Yaşadığı yasak aşkın olumsuz etkileri hala sürüyor. Eski sevgilisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıllık evli ve iki çocuk babası olmasıyla uzun bir süre magazin gündeminde konuşulan Ece Erken, bu kez resmi belgede sahtecilikle suçlanıyor.