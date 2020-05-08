Ece Erken Pucca lakaplı Selen Pınar Işık birbirine girdi olay sözler
Ece Erken'e ait olduğu iddia edilen bir Instagram magazin sayfası ortalığı fena karıştırdı. Pucca lakaplı Selen Pınar Işık ve Ece Erken birbirlerine girdi.
Ece Erken'in olayları bitmek bilmiyor. Yasak aşk yaşadığı için Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programındaki sunculuğunu bırakmak zorunda kalan Ece Erken ve Pucca lakaplı sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık arasında tartışma çıktı.
Ece Erken'in Söylemezsem Olmaz'ı bırakmasının ardından Instagram'da ''Magazinci Kızlar'' diye bir magazin sayfası açıldı. Sayfa, açılışı Ece Erken ve yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun haberini paylaşarak yaptı ve devamında da sürekli olarak Erken'i koruyan hatta Mahmutyazıcıoğlu ile barışmalarını dileyen haberler yaparak paylaşımlarına devam etti.
Durum böyle olunca birçok kişi sayfayı Ece Erken'in sandı hatta Aynur Aydın, ''Ececiğim yeni magazin sayfanda sana başarılar diliyorum'' yorumunu yazdı fakat sayfa bu gönderiyi alıntılayarak hakaretle beraber sayfanın Ece Erken'in olduğunu yalanladı.
Yine aynı sayfa ise Alişan'la Pucca'yı da birbirine düşürdü. Pucca'nın espirili bir paylaşımını Alişan'a hakaret olarak gösterdi.