Ece Erken Pucca lakaplı Selen Pınar Işık birbirine girdi olay sözler

Ece Erken'in Söylemezsem Olmaz'ı bırakmasının ardından Instagram'da ''Magazinci Kızlar'' diye bir magazin sayfası açıldı. Sayfa, açılışı Ece Erken ve yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun haberini paylaşarak yaptı ve devamında da sürekli olarak Erken'i koruyan hatta Mahmutyazıcıoğlu ile barışmalarını dileyen haberler yaparak paylaşımlarına devam etti.