Ece Erken hakkında bomba aşk iddiası! Eşini yeni kaybeden Ece Erken'in adı o isimle aşk dedikodularına karıştı

Geçtiğimiz yıl eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu sahibi olduğu restoranda silahlı saldırı sonucu kaybeden sunucu Ece Erken zor günleri atlatmaya çalışıyordu. Zorlu süreci atlatan ünlü sunucu yeni bir aşka yelken açtı.

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Ünlü sunucu Ece erken geçtiğimiz yıl ocak ayında Yeşilköy'de sahibi olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırı nedeniyle bir yıllık eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybetmişti.



Zor günleri oğlu Eymen'le atlatmaya çalışan sunucu vefat eden eşinin ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisini tehdit ettiği mesajları ifşa etmiş ve uzun süre eşinin ailesiyle olan sorunlarla gündemden düşmemişti.





Geçtiğimiz günlerde cinayete kurban giden eşinin ölümüne dair açılan davada ilk duruşmaya katılan Erken katil zanlısı Kadir Yasak'ın cinayetle ilgili yaptığı açıklamalarla fenalaşmış ve baygınlık geçirmişti.



Zor süreçleri yavaş yavaş atlatan ünlü sunucu hakkında ortaya magazin gündemini sarsacak bir iddia atıldı. Ece Erken uzun bir süre sonra kalbinin kapılarını tekrardan açtı.

Yakın dostların arasını açtı!

Eşinin vefatı sürecinde Erken'in sürekli yanında olan dostu Sezen Çakır'la aralarının açıldığı ortaya çıkmıştı. Meğer yakın dostların küslük sebebi Erken'in yeni sevgilisiymiş. Ünlü sunucu Ankaralı iş adamı Hayrettin Coşkun'la aşk yaşamaya başlamış. İş insanı Hayrettin Coşkun'un Çakır ve Erken'in arasını açmış!

Aşka kayıtsız kalamamış

İlk önce Sezen Çakır'la ilgilenen ve yakınlaşmaya başlayan Coşkun daha sonra Ece Erken'le ortak arkadaşları sayesinde tanışınca ünlü sunucuya ilgi duymaya başlamış. İş insanının ilgisine kayıtsız kalmayan 44 yaşındaki ünlü sunucu iş insanıyla yeni bir aşka yelken açmış. Erken'in Sezen Çakır'la olan dostluğunu bitirdiği iddia ediliyor.

Ece Erken kimdir?

Aslen Samsunlu olan Ece Erken 1 Mayıs 1978 tarihinde Çorlu'da doğmuştur. Sunuculuk kariyerine küçük yaşlarda adım atan erken 12 yaşındayken Kıbrıs’ta Bayrak Radyo Televizyonunda sunuculuk yapmaya başlamıştır. Erken daha sonra Türkiye'de Ankara Radyosu, Kral TV gibi bir çok ünlü radyo kanalında sunuculuk yapmıştır.

Radyo kanallarından sonra kariyerine televizyonculukla devam eden ünlü isim ilk olarak Star TV'de kamera karşısına geçmiştir. 2008 yılında ilk evliliğini Tuncer Öztarhan ile yapan Erken bir yıl evli kaldıktan sonra ayrılmış ve 2014 yılında Serkan Uçar'la evlenmiştir. Serkan Uçar'dan Eymen adında bir oğlu olan ünlü sunucu çok geçmeden Uçar'la'da ayrılmıştır.

Son olarak 2021 yılında avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturan 44 yaşındaki Ece Erken 2022 ocak ayında eşini Yeşilköy'de sahibi olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybetmiştir.