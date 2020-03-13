Ece Erken görüntüleri çıkınca bıraktı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklama yaptı

Beyaz Tv'de Söylemezsem Olmaz sunuculuğu yapan Ece Erken'in yasak aşkı magazin gündemine damga vurdu. Evli ve iki kız çocuğu babası Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Ece Erken, ortaya çıkan görüntüleri ile rezil oldu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, Instagram hesabından paylaştığı video izleyen herkesi şoke etti. Bugün Ece Erken'in programında ne söyleyeceği merak konusuydu. Ekranda sürpriz vardı.