Ece Erken görüntüleri çıkınca bıraktı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklama yaptı
Ece Erken ortaya çıkan görüntüler sonrasında programa artık çıkmayacağını duyurdu. Evli sevgilisi Şafak Muhmutyazıcıoğlu ise Söylemezsem Olmaz yayınına katılıp onu savundu. Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken'in arabalarını parçaladığı videoyu yayınlamıştı.
Beyaz Tv'de Söylemezsem Olmaz sunuculuğu yapan Ece Erken'in yasak aşkı magazin gündemine damga vurdu. Evli ve iki kız çocuğu babası Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Ece Erken, ortaya çıkan görüntüleri ile rezil oldu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, Instagram hesabından paylaştığı video izleyen herkesi şoke etti. Bugün Ece Erken'in programında ne söyleyeceği merak konusuydu. Ekranda sürpriz vardı.
Ece Erken'in görüntüleri : Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hala boşanmadığı, boşanma aşamasında olduğunu söylediği eşi Benan, Instagram'dan Ece Erken'in evlerinin kapısının önüne kadar gelip sinirle evin önündeki arabaların dikiz aynalarını kırdığı anları ifşa etti. Üstelik eş Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken için tedbir kararı aldırdığını belirtti.
Yaşanan bu olayların ardından Ece Erken, Twitter'da en çok konuşulanlar listesinin birinci sırasına yerleşti. Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programında acımasızca ünlü isimleri eleştiren Ece Erken, tepkilerin odağı haline gelince görüntülerin eski olduğunu söyledi. Yaptığı şeyi reddedemeyen Ece Erken'i evli sevgilisi savundu.
Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklamalarıyla olay yarattı. İşte Mahmutyazıcıoğlu'nun açıklamaları:
Kimi ne ilgilendiriyor: ''Bu bir gönül ilişikisi, kimseye yakalandığım, ettiğim yok bir ilişki yaşıyoruz bunun bir bedeli varsa ödemeye razıyım suçluysam üstlenirim pişman değilim arkasındayım. Kimi ne ilgilendiriyor.''