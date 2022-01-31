Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katili Serkan Dakman ile tatile gitti Seccad Yeşil'i tanıyor iddiası
Öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ile ilgili olay yaratacak iddia... Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısı Seccad Yeşil'in cinayet gecesi evinde kaldığı Fatih Sipahi Ece Erken'in katil zanlılarından Serkan Dakman ile geçmişte Çeşme tatiline gittiğini ileri sürdü.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde eşi Ece Erken ve katil zanlılsı Serkan Dakman ile ilgili çok konuşulacak iddia... Ünlü avukat İstanbul Bakırköy'de silahlı saldırıda Kadir Yasak tarafından vurularak öldürülmesinin ardından failler bir bir yakalanırken, eşi Ece Erken de Mahmut Yazıcıoğlu’nun ardından, sosyal medya hesabından bazı bilgiler ve isimler vererek paylaşımlar yaptı. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin failleri Kadir Yasak ve Ali Yasak ile birlikte toplam 9 kişi, 19 adrese yapılan baskınla yakalandı. Firari Seccad Yeşil ve Serkan Dakman için de sürek avı başlatıldı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Seccad Yeşil'in, Mahmutyazıcıoğlu'nun Ece Erken ile evlendiği gün yaptığı 'Allah büyük' paylaşımı gündeme bomba gibi düştü ve bu paylaşımın ortaya çıkmasının ardından çok konuluşacak bir iddia daha gündeme geldi. Ece Erken’in yaptığı bir diğer paylaşımda katil zanlısı Seccad Yeşil’in olayın yaşandığı gece iş insanı Fatih Sipahi’nin evinde kaldığı iddiasına, genç iş insanı Sipahi’nin sosyal medyadan yaptığı açıklama ise yeri yerinden oynattı!
Seccad Yeşil'in cinayet gecesi evinde kaldığı Fatih Sipahi'den olay iddia: Ece Erken tanıyor!
Ece Erken kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Drej Ali olarak bilinen Ali Yasak'ın kendi ismini taşıyan yeğeni Ali Yasak ve Kadir Yasak'ın yakalanmasının ardından katil zanlısı olarak aranan Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'ın bulunması için çağrı yapmıştı. Ece Erken Seccad Yeşil'in cinayet gecesi Fatih Sipahi'nin evinde kaldığını belirttiği paylaşımının ardından Fatih Sipahi'den çok konuşulacak bir dizi paylaşımla yanıt geldi.
'Ece Erken Serkan Dakman ile yıllar önce Çeşme'ye tatile gitti' iddiası: Fatih Sipahi kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ece Erken'in, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarını tanıdığını iddia ederek, zanlılardan Serkan Dakman ile yıllar önce Çeşme'de tatil yaptığını öne sürdü. İşte Fatih Sipahi'nin Ece Erken ile ilgili o açıklaması:
İşte Fatih Sipahi'nin o açıklamaları: "Arkadaşlar Ece Erken adımı geçirerek bir story atmış o yüzden açıklama yapmak istedim. Seccad Yeşili 15 senedir tanırım 3-4 ayda bir görüşürüm. Olay gecesi beni görüntülü arayarak seninle acil bir şey konuşmam lazım diyerek evime geldi ve 'Arkadaşım birini vurdu' diyerek olayı anlattı.