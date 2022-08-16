Ece Erken duruşmada bayıldı! Katil Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu nasıl öldürdüğü anlattığı sırada...
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 20 sanığın yargılandığı dava başladı. İlk duruşmada Kadir Yasak nasıl ateş ettiğini anlatırken Ece Erken duruşma salonunda baygınlık geçirdi.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 20 sanığın yargılanmasına başlandı. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesince konferans salonunda yapılan duruşmaya, 10 tutuklu ve 10 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ve ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, sanıkların kimlik tespitinden sonra iddianamenin özeti okundu ve savunmaların alınmasına geçildi. Sanık Kadir Yasak savunmasında, olaydan önce kendisini arayan bir arkadaşının müşteki Suphi Malgaz ile görüşmek istediğini söylediğini, kendi arkadaşı olan Malgaz'ın da görüşmeyi kabul ettiği anlattı.
Ertesi gün restorana gittiklerini belirten Yasak, "Mangal başına gitmiştik. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, mekana gelir gelmez 'Kadir Yasak kim. Suphi'yi kimse para için rahatsız etmeyecek.' diyerek küfür etti. Ben de 'Suphi ağabey neler oluyor.' diye sordum. Şafak 'Sana hesap mı vereceğiz.' dedi. Sonra onlar kendi aralarında konuştu, ben para muhabbetini bile bilmiyordum. Ben olayı daire satışı olarak biliyordum. Kendi aralarında anlaştılar." ifadelerini kullandı.
"Yaralama ve öldürme niyetim yoktu"
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun arkasından küfür ettiğini arkadaşlarından duyduğunu savunan Yasak, şunları söyledi: "Olay günü ağabeyimle buluşmak için giderken çarşıda Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu gördüm. Serkan Dakman ve Seccad Yeşil yanıma geldi ve onlara 'Şafak'ı bir göreyim' dedim. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yanına gittim ve 'Şafak bey sizinle bir 5 dakika görüşebilir miyiz.' dedim. 'Arka masaya geç.' dedi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na 'Küfür ettin, arkamdan da küfür ediyormuşsun, aslı astarı var mı?' diye sordum. Şafak da 'Söylemediysem de söylüyorum.' dedi. Seccad ile ağabeyim geldi. Sonrasında 'Şafak bey söyledin mi? Burası Yeşilköy, küçük yer herkes beni tanır.' dedim."