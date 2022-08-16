Ece Erken duruşmada bayıldı! Katil Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu nasıl öldürdüğü anlattığı sırada...

"Yaralama ve öldürme niyetim yoktu"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun arkasından küfür ettiğini arkadaşlarından duyduğunu savunan Yasak, şunları söyledi: "Olay günü ağabeyimle buluşmak için giderken çarşıda Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu gördüm. Serkan Dakman ve Seccad Yeşil yanıma geldi ve onlara 'Şafak'ı bir göreyim' dedim. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yanına gittim ve 'Şafak bey sizinle bir 5 dakika görüşebilir miyiz.' dedim. 'Arka masaya geç.' dedi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na 'Küfür ettin, arkamdan da küfür ediyormuşsun, aslı astarı var mı?' diye sordum. Şafak da 'Söylemediysem de söylüyorum.' dedi. Seccad ile ağabeyim geldi. Sonrasında 'Şafak bey söyledin mi? Burası Yeşilköy, küçük yer herkes beni tanır.' dedim."