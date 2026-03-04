Ece Erken canlı yayına çıkamadı! Sağlık sorunları ile uğraşıyordu...
Ece Erken’den sevenlerini üzen bir haber geldi. Uzun süredir rahatsız olduğu bilinen ünlü sunucu, sağlık sorunları nedeniyle canlı yayına katılamadı.
Programının stüdyosuna gidemeyen Erken, evinde dinlenmeye geçti ve son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Günlerdir serum tedavisi gördüğünü belirten Ece Erken, sesinde ciddi bir problem yaşadığını söyledi. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Bugün yayında da anladığınız üzere gerçekten çok hastayım. Serumlar alıp dinlenmeme rağmen sesimin çatallaşması ve rahatsızlığım devam etmekte. Bu nedenle yayında olamayacağım.”
Erken, yayına çıkamama kararını yönetimle konuşarak aldığını da özellikle vurguladı. Takipçilerine “Herkese sağlıklı günler diliyorum” diyerek mesajını noktaladı.