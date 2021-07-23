Ece Erken 'biz 20 yıl kardeştik' deyip küstüğü dostu Alişan'a seslendi: Artık...
Ünlü sunucu Ece Erken, vefat eden kardeşinin ardından zor günler geçiren eski dostu Alişan'a sosyal medya üzerinden seslendi.
Geçtiğimiz günlerde bir süredir aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile sürpriz bir şekilde dünyaevine giren sunucu Ece Erken, bir dönem çok yakın dost oldukları Alişan'ın altı yıl sonra Demet Akalın ile barışmasının ardından, ünlü şarkıcı ile küsmüştü.
Yaklaşık iki yıldır görüşmeyen eski dostlardan ünlü sunucu, kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'a zeytin dalı uzattı.
Erken, kardeşinin vefatı sonrası zor günler geçiren Alişan'a, "Eymen'im yeterince sensiz büyüdü. Artık beraber olma vakti. Biz 20 yıl kardeştik, Allah ömür verirse daha nice yıllar devam edecek" dedi.
Erken sözlerinin devamında "Seni çok seviyorum, güçlü olman lazım ve olacaksın. Selçuk da öyle isterdi. Eymen seni çok özledi, ben de." ifadelerini kullandı.