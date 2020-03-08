Ece Erken Bircan Bali Beyaz TV Söylemezsem Olmaz'dan kovuldular iddiası olay oldu!
Beyaz TV'de ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucularından Ece Erken'in, Beşiktaşlı eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisi ortaya çıktı! Gündeme bomba gibi düşen bu olaydan sonra Erken'in işine son verildiği iddia edildi.
Söylemezsem Olmaz'da Bircan Bali ile birlikte sunuculuk yapan güzel sunucu Ece Erken, eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisi ortaya çıkmış, magazin kamuoyunda bomba etkisi yaratmıştı. Erken, sevgilisinin aylar önce boşanma davası açtığını öne sürerek kendisini savunmaya çalıştı.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Hanım da yaklaşık 3 ay önce bu ilişkiden haberdar oldu. Benan Mahmutyazıcıoğlu, Erken'in sözlerinin ardından kocasıyla birlikte pozlarını paylaşarak Erken'in iddia ettiği tarihlerde ayrılığın olmadığını açıkladı.
Ece Erken’in yasak aşk iddialarını gündeme gelmesinin ardından 'Söylemezsem Olmaz' programından kovulduğu öne sürüldü. Söylemezsem Olmaz programının diğer sonuncusu olan Bircan Bali de bundan sonra programda olmayacak.
"Ece Erken'den iddialara dair açıklama geldi": Sosyal medyada bu iddiaların yayılmasının ardından ünlü sunucu Ece Erken hemen bir paylaşım yaptı. Erken, iddiaları yalanlarken pazartesi Bircan Bali ile yayında olacaklarını söyledi ve şunları yazdı: