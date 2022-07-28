Ece Erken basın mensuplarının sorusunu yanıtladı, verdiği cevapla şaşırttı!
Bir dönem ekranlara damga vuran Lise Defteri dizisindeki rolüyle adından söz ettiren, sunucu kimliği ile ön plana çıkan Ece Erken geçtiğimiz aylarda gittikleri restoranda eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu kaybetmişti. Yaşadığı acıyla derinden sarsılan Erken önceki gün telefoncudan çıkarken Etiler'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel sunucu samimi açıklamalarda bulundu...
Sunuculuğunun yanı sıra "Lise Defteri"gibi projelerde yer alarak oyuncu kimliği ile de ön plana çıkan Ece Erken geçtiğimiz aylarda eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybetmişti. Derin bir acıyla sarsılan Erken, eşinin abisinin gönderdiği tehdit mesajlarını ifşa etmişti. Önceki gün Etiler'de objektiflere takılan, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel sunucu " Korumasız geziyorum" dedi.
Ece Erken, 27 ocak 2022 tarihinde silahlı saldırıya uğrayan avukat eşi, Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybetmişti.
cı haberle sarsılan ünlü sunucu, sosyal medya üzerinden gelen mesajları ifşa edip, eşinin abisi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıklamıştı. Şimdilerde zor günleri atlatmaya çalışan Erken, Etiler'de objektiflere takıldı.
Ece Erken ile Haziran 2021'de dünyaevine giren Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, altı ay önce Yeşilköy’de sahibi olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.