Ece Erken Alaattin Çakıcı ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla fotoğrafını paylaştı
Seren Serengil'in ardından infaz düzenlemesi yasasıyla cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı ile fotoğrafını Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da paylaştı.
Geçtiğimiz aylarda 'Af yasası' olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı, Bodrum'da tatil yaptığı şu sıralar ünlü isimler, sırayla Çakıcı ile çekildiği fotoğraflarını paylaşmaya başladı.
İlk olarak Seren Serengil, sosyal medya hesabı Instagram'dan Çakıcı'nın 30 yıllık aile dostu olduğunu açıklayarak bir fotoğraf paylaştı.
Serengil fotoğrafın altına da "Annemin, babamın ve benim 30 yıllık aile dostumuz Alaaddin çakıcı oğlu Ali çakıcı ve eski çorum milletvekili @vahitkayrıcı ile birlikte geçmişi yad ederek yemek yedik. Tekrardan aramızda olmasından çok mutluyuz" diye yazdı.
Ardından da Seren Serengil, Yeşim Salkım, Celil Nalçakan ile fotoğraflarını Ece Erken, son paylaşımında da Alaattin Çakıcı ile fotoğrafını paylaştı.