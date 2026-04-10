Ece Dizdar'dan rol itirafı! "Tipim zengin, her rol olmuyor"
Rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Ece Dizdar, fiziksel özelliklerinin bazı karaktere uygun olmadığını belirterek, "Avrupai bir tipe sahibim" dedi.
En Son Babalar Duyar, İstanbul'da Esir Şehrin İnsanları, Karakol, Al Yazmalım, Şubat, Güneşi Beklerken gibi projelerde rol alan Ece Dizdar, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.
Ünlü oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Sedar Orçin ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.
Ece Dizdar, konuk olduğu Saba Tümer'in programında samimi açıklamalara imza attı.
Dizdar, oyunculuk kariyerine dair de dikkat çeken değerlendirmelerde de bulundu. Sektörde 'fiziksel engeller' olarak görülen kalıplara değinen oyuncu, her rolün kendisine uygun olmadığını belirtti.