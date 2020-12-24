Ece Dizdar iki sene sonra Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen'le geri dönüyor

Son olarak Hekimoğlu dizisinde yalnızca konuk oyuncu olarak katılan Ece Dizdar, iki senedir uzak kaldığı ekranlara geri dönüyor. Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde görüntülenen Ece Dizdar basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti.