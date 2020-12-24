Ece Dizdar iki sene sonra Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen'le geri dönüyor
Ece Dizdar, yeni proje müjdesini duyurdu. O da Acun Ilıcalı'nın Exxen'e kattığı oyuncular arasında yerini aldı.
Son olarak Hekimoğlu dizisinde yalnızca konuk oyuncu olarak katılan Ece Dizdar, iki senedir uzak kaldığı ekranlara geri dönüyor. Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde görüntülenen Ece Dizdar basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti.
Dizdar, yeni proje müjdesini de açıkladı. Exxen'de başlayacak sitcom projesi hakkında konuşan Ece Dizdar, 'İki yıldır setlerden uzak kalmıştım, çok özlemişim. İsteyerek yapacağım bir sitcom projesi. Çok heyecanlıyım çok' dedi.
Ece Dizdar: 23 Kasım 1981'de İstanbul'da doğdu. Ece Dizdar ilk olarak ekran severlere ismini En Son Babalar Duyar adlı televizyon dizisi ile duyurmuştur.
Daha sonra 2003 senesinde Esir Şehrin Gözyaşları, 2004 Hayalet, 2011 Karakol adlı dizide Dicle karakteri, 2012 yılında Şubat adlı dizide Yeşim, Güneşi Beklerken dizisinde Melda, Beş Kardeş adlı dizide ise Şevval karakteri ile oyunculuk serüvenine devam etmiştir.