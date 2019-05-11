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Ebubekir Tivnikli'den Kılıçdaroğlu açıklaması ziyarete ilişkin iddialara ilişkin ne dedi

Ebubekir Tivnikli'den Kılıçdaroğlu açıklaması ziyarete ilişkin iddialara ilişkin ne dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül ile özel bir yatta gizli görüşme gerçekleştirdiğini iddia etmiş ve güvenlik kamerlarına ait görüntülerin fotoğraflarını paylaşmıştı. Gündem yaratan yat ziyareti ile ilgili Ebubekir Tivnikli'den de bir açıklama geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni parti iddialarıyla gündemden düşmeyen Abdullah Gül'ün bir yatta görüştüğü Sabah yazarı Mahmut Övür tarafından iddia edilmişti.

Gül yalanlamıştı

Övür'ün iddiası Gül'ün Ofisi'nden yalanlanmış ve yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Bugün Sabah Gazetesi'nde Mahmut Övür’ün 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile ilgili yazısı tamamen yalan, kötü niyetli ve saygısızcadır. Kamuoyunun bilgisine."

Tivnikli ailesinden de açıklama geldi

Ziyarete ilişkin Tivnikli ailesinden açıklama geldi.

''Başsağlığı ziyaretinden ibaret''

Ebubekir Tivnikli sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamasında söz konusu olayın bir başsağlığı ziyaretinden ibaret olduğunu duyurdu.

Tivnikli’nin yaptığı yazılı açıklama şu şekilde;

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Abdullah Gül ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli görüşmesinin görüntüleri
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