Ebubekir Şahin'i Yerli ve Milli Olduğu İçin Hedef Yaptılar

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in kamu görevlileri etik ilkelerini ihlal ettiğine hükmetmiş. Gerekçe ise Şahin’in, RTÜK ile iş ilişkisi bulunan TÜRKSAT’ta bir süre yönetim kurulu üyeliği yapması ve bunun; "Çıkar çatışmasından kaçınma" ilkesine aykırı olması...

'Etik ihlal' gerekçesiyle RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici, Şahin’in RTÜK’ün yanı sıra TÜRKSAT’ta görev almasının yasaya ve etik ilkelere aykırı olduğunu savunmuş, yargıya ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na (KGEK) başvurmuştu. KGEK, Şahin’in etik ilkelere uygun olduğu kararı verince Bildirici, bu kararın iptali için konuyu yargıya götürmüş; Ankara 3. İdare Mahkemesi de etik ihlal olduğu sonucuna vararak Şahin’in aleyhine iptal kararı vermişti. Bu gelişmenin ardından Bildirici’nin şikayetini yeniden görüşen KGEK, ilk kararını iptal etti.

Etik kurul'un aldığı karara saygı duyuyorum. Ancak bu karardan tamamen bağımsız bir iki noktanın altını çizmek gerektiğini düşünüyorum..

Şahin hakkındaki iddianın kaynağı, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerini zedelediği gerekçesiyle RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici'nin şikayetleri..

Bildirici, neden RTÜK'ten gönderildi, gelin hatrlayalım..

Bildirici, 11 Eylül 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, bir siyasi partinin Başkanvekili ile birlikte RTÜK Başkanlığı ile doğrudan ilgili kimi iddiaları bir basın toplantısı düzenleyerek açıkladı.. Çeyrek asırı aşkın mazisi olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarihinde ilk kez bir RTÜK üyesi, TBMM çatısı altındaki milletvekillerine ait olan kürsüyü kullanarak kurul üyesi arkadaşlarını şikayet etti ve gizli kalması gereken karar ve konuşmaları faş etti.. Faruk Bildirici, Sadece TBMM'de değil katıldığı TV programlarında da, bir RTÜK üyesi gibi değil sanki bir partinin temsilcisi gibi konuşuyordu.. Çok detaya girmeyeceğim. YouTube'a bakan hepsini görür zaten... İşte bu gerekçelerle üyeliği düşürülerek Üst Kurul'dan çıkarıldı..

Şimdi her tarafından 'etik ihlali' akan birinin, bir başkasını 'etik kurul'a şikayeti, biraz garip değil mi?..

Bakın eğer TURKSAT ile ilgili bir karar kurulun önüne gelmiş ve RTÜK Başkanı burada iki şapkası arasında gel-git yaşamışsa anlaşılır.. Ama zaten başkanlığa geldikten çok kısa bir süre sonra TURKSAT'taki görevlerinden istifa ederek yaşanması muhtemel bir çıkar çatışmasını, daha başlamadan önlemiş Ebubekir Bey.. Buna rağmen KGEK bir karar vermiş.. Bir etik ihlal olduğuna hükmetmiş.. Tamam.. Öyle olsun.. Diyecek söz yok..

Şimdi bu kararı eline alan Faruk Bildirici diyor ki; "Ebubekir Şahin bu karardan sonra görevinde kalamaz"..

Değerli dostlar Etik Kurul'un verdiği kararları elbette ilgili mercileri değerlendirecektir. Fakat orada öyle bir karar çıktı diye Şahin'in etik dışı davrandığına inanmak hayatın doğal akışına aykırı bir durumdur... Çünkü hepimiz biliyoruz ki, Faruk Bildirici ve onun destekçilerinin asıl derdi bu değil.. Ebubekir Şahin'in yerli ve milli kimliğidir asıl problem..

PKK'nın adeta sözcüsü gibi davranan bazı televizyon yorumcularının oluşturdukları lobi bir taraftan bastırıyor..



Ailemizi doğrudan ve açıktan hedef alan L*BT lobisi bir taraftan bastırıyor..



Bildirici ve onun etkilediği bazı isimler de bu lobilerin ekmeğine yağ sürüyor..



Açın geçmiş kararları okuyun.. Kim ne demiş, kim hangi karara şerh düşmüş.. Hepsini görürsünüz..

Arkadaş.. Ebubekir Şahin, o koltuğa oturduğundan beri kamuya açık yayın yapan radyolarımızda, televizyonlarımızda PKK propagandasına geçit vermiyor.. Bu kadar net... Hatırlayın.. Bildirici'nin de iyi arkadaşı olduğunu bildiğimiz Ayşenur Arslan'a, RTÜK'ün CHP'li üyeleri kaç sefer kalkan oldular.. Halk TV'nin ve Ayşenur Arslan'ın Karkamış'a yapılan kalleş saldırı üzerinden PKK'yı akladığı yayınlara, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı terör örgütü gibi sunduğu yayınlara CHP'li üyeler ceza verilmesin diye çırpınıp durdular.. Şimdi bu etik dışı olmuyor mu?..



RTÜK'ün ana kuruluş ilkelerinden biri olan 'Türk Aile Yapısı' konusundaki hassasiyetini Ebubekir Şahin her daim gözetirken, RTÜK'ün CHP'li üyeleri adeta L*BT propagandası yapılmasına göz yumulmasını savunuyorlar..



Bu şimdi etik ihlali değil mi?..

Dahasını söyleyeyim size..

Politik nedenlerle Şahin'i hedef gösterenler bir de sorsanız kendilerini "Atatürkçü" diye tanıtırlar.. Ya hu Ermeni lobisine diz çöküp de Atatürk'ün hayatını konu alan filmi gösterimden çeken Disney +'a, tek başına Ebubekir Şahin tepki gösterdi de, bu 'Rozet Atatürkçüleri' tek kelime söz bile söyleyemediler..

Kimse kusura bakmasın da, Ebubekir Şahin'i de böyle akıl dışı gerekçelerle yedirecek değiliz.. Göreve geldiği günden beri bu topraklara ait olduğunu, yerli ve milli olduğunu her durumda açıkça gördüğümüz mert bir Anadolu delikanlısı. Etik dışı tek bir işi dahi olmadı.. Zaten karar sonrası 'bayram' edenleri gördüğnüzde ne demek istediğimi çok çok iyi anlayacaksınız...