Ebru Şancı'nın son hali korkuttu! Botoks talihsizliği

Arabada seyir halindeyken çektiği bir videoda yüzüne yaptırdığı botokstan bahseden Ebru Şancı, mimik yapınca ortaya çıkan kaş farkıyla takipçilerinin radarına girdi. Kısa sürede paylaşıma yorum yağarken, bazı takipçileri durumu ti’ye aldı, bazıları ise geçmiş olsun mesajları gönderdi.

Yaşananlara esprili yaklaşan Şancı ise paylaşımına, “Bugün kendime bir yükseldim, güzel geldim” notunu düşerek takipçilerine küçük güzellik tavsiyeleri vermeyi de ihmal etmedi. Ebru Şancı’nın botoks sonrası görüntüsü, sosyal medyada günün en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.