Ebru Şancı'nın son hali korkuttu! Botoks talihsizliği
Eski manken Ebru Şancı, bu kez güzellik paylaşımıyla değil yaşadığı botoks talihsizliğiyle gündeme geldi. İngiltere’de yaptırdığı botoksun dozunu biraz kaçıran Şancı’nın bir kaşının diğerinden daha yukarıda kalması, sosyal medyada dikkatli gözlerden kaçmadı.
2015 yılında ünlü futbolcu Alpaslan Öztürk ile sade bir törenle evlenen Ebru Şancı, mutlu aile hayatıyla da sık sık konuşuluyor. Çiftin Ceylin ve Mila adında ikiz kızları ile Kürşad Fırat isimli bir oğulları bulunuyor.
Evlendikten sonra podyumlara veda eden, bir dönem sunuculuk yapan Şancı, sosyal medyada oldukça aktif. Günlük hayatından paylaşımlar yapan ünlü isim, şu sıralar İngiltere’de bulunuyor.
Arabada seyir halindeyken çektiği bir videoda yüzüne yaptırdığı botokstan bahseden Ebru Şancı, mimik yapınca ortaya çıkan kaş farkıyla takipçilerinin radarına girdi. Kısa sürede paylaşıma yorum yağarken, bazı takipçileri durumu ti’ye aldı, bazıları ise geçmiş olsun mesajları gönderdi.
Yaşananlara esprili yaklaşan Şancı ise paylaşımına, “Bugün kendime bir yükseldim, güzel geldim” notunu düşerek takipçilerine küçük güzellik tavsiyeleri vermeyi de ihmal etmedi. Ebru Şancı’nın botoks sonrası görüntüsü, sosyal medyada günün en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.