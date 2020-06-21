Ebru Şancı'dan hemcinslerini kızdıracak sözler! Hamile iken karnı açık poz vermem
Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan eski model Ebru Şancı, üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayarken, yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
Eylül 2015'te futbolcu Alpaslan Öztürk ile dünyaevine giren ve 2016'da ikizleri Mila ve Ceylin'i kucağına alan Ebru Şancı, üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Şancı, katıldığı özel bir TV programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kanal D'de hafta sonları yayın yapan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuşan 7 aylık hamile Ebru Şancı, hemcinslerini kızdıracak sözler sarf etti. Şancı, hamile iken karnı açık poz verenlere çattı.
"Kimse kusura bakmasın şık ve hoş bulmuyorum": Evlendikten sonra modelliği bırakan Ebru Şancı, “Karnım açık poz vermemi istiyorlar. ‘Hayır’ diyorum. Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler beni rahatsız ediyor. Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle” ifadelerini kullandı.
"10 kilo aldım": Oğlu Kürşat’a hamile kaldığında 70 kilo olduğunu söyleyen Ebru Şancı şöyle konuştu: “Sadece 10 kilo aldım. Boyum da 1.80 olduğu için göstermiyorum. Doğum sezaryenle olacak. Normal doğum fantaziye kaçar. Oğlu olacağı için Alpaslan’ın topukları sevinçten kalçasına vuruyor.” dedi.