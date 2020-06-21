Ebru Şancı'dan hemcinslerini kızdıracak sözler! Hamile iken karnı açık poz vermem

"Kimse kusura bakmasın şık ve hoş bulmuyorum": Evlendikten sonra modelliği bırakan Ebru Şancı, “Karnım açık poz vermemi istiyorlar. ‘Hayır’ diyorum. Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler beni rahatsız ediyor. Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle” ifadelerini kullandı.