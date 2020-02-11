Ebru Şancı ve eşi Alpaslan Öztürk'ten samimi açıklamalar 'üçüncü çocuk yolda'

''O gün kendisine bir şey söylemedim. Eve gittim, anneme anlattım. ‘Bir çocukla tanıştım, çok güzel, çok tatlı ama dişler felaket’ dedim. Annem kızdı ‘sana ne çocuğun dişlerinden yanlış anlar, o sana diyor mu bu tarz şeyler’ dedi."