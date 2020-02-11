Ebru Şancı ve eşi Alpaslan Öztürk'ten samimi açıklamalar 'üçüncü çocuk yolda'
Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programına katılan Ebru Şancı ve eşi Alpaslan Öztürk konuk oldu. Samimi açıklamalar yapan ünlü çiftten Şancı, ilk kez buluşma hikayelerini ve hamileliğini anlattı.
2015 yılında hayatını futbolcu Alpaslan Öztürk ile birleştiren eski manken Ebru Şancı, 2. Sayfa adlı magazin programına eşi ile beraber konuk oldu. İkiz kızlarının ardından şimdilerde 3. çocuk heyecanı yaşayan çift, samimi açıklamalara imza attı.
Alpaslan Öztürk ile tanışma hikayelerini anlatan Ebru Şancı, ilk olarak Öztürk'ün kendisini bir büfeye yemeğe götürdüğünü söyleyerek şaşırttı. Kendisinin başak burcu olmasından dolayı çok takıntılı olduğunu ifade eden Şancı, hikayenin devamını şu sözlerle anlattı:
"Alpaslan’la ilk tanıştığımızda gözlerimle bir süzdüm önce. ‘Adam güzel ama ufak tefek dokunuş lazım’ dedim kendi kendime. Çünkü ben başak burcuyum bir şeye taktım mı takıyorum.Konuşuyoruz bir ara güldü. Dişinin birisi kırık, birisi çürük ben bunu takıntı yaptım.''
''O gün kendisine bir şey söylemedim. Eve gittim, anneme anlattım. ‘Bir çocukla tanıştım, çok güzel, çok tatlı ama dişler felaket’ dedim. Annem kızdı ‘sana ne çocuğun dişlerinden yanlış anlar, o sana diyor mu bu tarz şeyler’ dedi."