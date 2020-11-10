Ebru Şancı üçüncü kez anne olmanın ardından hastanelik oldu 'sağlığım bozuldu'
Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı, hastanelik oldu. Şancı, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmuştu.
Göztepespor'da oynayan Alpaslan Öztürk ile 2015'te evlenen Ebru Şancı'nın, Ceylin ve Mila adlı ikiz kızları var. Geçen ağustosta oğulları Kürşad Fırat'ın dünyaya gelmesiyle aile büyüdü.
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Hayvansever olan Ebru Şancıevdeki 5 köpeğine de çocuğu gibi bakıyor. Bir yandan da sahibi olduğu iki gelinlik atölyesini ayakta tutmaya çalışan Ebru Şancı sıkıntı ve stresten hastanelik oldu.
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Önceki gece yarısı özel bir hastanenin acil servisine kaldırılan Şancı’nın kurdeşen döktüğü ortaya çıktı.
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Vücudunda kızarıklık ve kabarmalar meydana geldiği için tedavi amaçlı serum takıldı, kortizon iğnesi yapıldı.
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