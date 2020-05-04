Ebru Şancı kocası Alpaslan Öztürk'ü bu hale getirdi bakanlığa şikayet etti
Şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Ebru Şancı, kocası Alpaslan Öztürk'e yaptığıyla herkesi şoke etti. Şancı, kocasını bir de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na şikayet etti.
2015 yılında hayatını futbolcu Alpaslan Öztürk ile birleştiren Ebru Şancı, 2016 yılında ikiz kızları Mila ve Ceylin'i kucağına aldı. Şancı, şimdilerde ise üçüncü çocuğu için gün sayıyor. Hamileliğinin son zamanlarında kocası Alpaslan Öztürk'ten yeterli ilgiyi göremeyen Şancı, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladı.
Geçtiğimiz günlerde eşiyle aşk pozlarını yayımlayan Ebru Şancı, son paylaşımıyla ise herkesi şaşırttı. Çünkü Şancı, kocasını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na şikayet etti. Üstelik bununla da kalmayıp eşi Alpaslan Öztürk'ü bantla bağladı.
Eşini ve telefonunu sandalyeye bantlayıp Instagram'dan yayımlayan Şancı paylaşımında Aile Bakanlığına şu sözlerle seslendi:
"Yasaklansın @ailevecalisma. Sen mi büyüksün ben mi? Sende biraz gurur varsa çekil Türkiye'den pubg... Yeter düş kocalarımızın yakasından kumamız oldun! NOT: Bantı da beklemediği anda zart diye çektim ohhhhh."