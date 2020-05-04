Ebru Şancı kocası Alpaslan Öztürk'ü bu hale getirdi bakanlığa şikayet etti

Geçtiğimiz günlerde eşiyle aşk pozlarını yayımlayan Ebru Şancı, son paylaşımıyla ise herkesi şaşırttı. Çünkü Şancı, kocasını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na şikayet etti. Üstelik bununla da kalmayıp eşi Alpaslan Öztürk'ü bantla bağladı.