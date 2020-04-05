Ebru Şancı Instagram'dan yaptığı paylaşımla çileden çıktı! Sözleri olay oldu

Ve aynı yönetim ayda bizden topladığı villa başına 1850 TL'lik aidatımızla 80.000 TL'lik köpek rehabilite etmek adına para toplamışlar ama amacı ne onu bile söylemiyorlar! İstanbul Deftedarlığı'nın bu bütçeyi incelmesini rica ediyoruz. Açıklama bekliyoruz bu 80.000 TL nereye ayrıldı? Verecek cevabınız yoksa o parayı bu zor günlerde geçim derdine düşen insanlar için harcamanızı talep ediyoruz!