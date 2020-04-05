Ebru Şancı Instagram'dan yaptığı paylaşımla çileden çıktı! Sözleri olay oldu
2015 senesinde futbolcu Alparslan Öztürk ile hayatını birleştiren ve bu evlilikten ikizleri Mila Ve Ceylin'i dünyaya getiren eski manken Ebru Şancı, yaşadığı sitede site yöneticisiyle karşı karşıya geldi ve sosyal medyadan isyan etti.
Futbolcu Alparslan Öztürk ile evliliklerini sürdüren eski manken Ebru Şancı, sokak hayvanlarına yardımcılığıyla biliniyor. Ayrıca sekiz köpekle de yaşadığı bilinen Şancı'nın bu durumu sitede ikamet eden bazı kimseleri epey rahatsız etti. Şancı, evine gelen uyarı notuna görünce çileden çıktı.
Sosyal medya hesabı Instgram'dan uyarı notunu paylaşan Şancı, şu ifadelere yer verdi: "Şimdi sizinle trajikomik bir şey paylaşmak istiyorum ve 7 milyon hayvanseverin fikrini merak ediyorum! Ve bu iş yargıya gidince hepinizden sosyal medya desteği bekliyorum...
Bahsi gecen 4/5 tane site yöneticisi (bütün işleri köpekle uğraşmak başka hiçbir işe yaramıyorlar!) bana ve hayvansever komşularıma bu yazıları yollamışlar. Belediyenin küpesi olan sokak köpeklerini bizlere mobbing uygulayarak üstümüze almamızı yoksa yasa dışı yollarla siteden atacaklarını söyleyen bir kağıt yollamışlar...
Ve aynı yönetim ayda bizden topladığı villa başına 1850 TL'lik aidatımızla 80.000 TL'lik köpek rehabilite etmek adına para toplamışlar ama amacı ne onu bile söylemiyorlar! İstanbul Deftedarlığı'nın bu bütçeyi incelmesini rica ediyoruz. Açıklama bekliyoruz bu 80.000 TL nereye ayrıldı? Verecek cevabınız yoksa o parayı bu zor günlerde geçim derdine düşen insanlar için harcamanızı talep ediyoruz!